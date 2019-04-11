رياضة | محمد صلاح أغلى لاعب في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح أغلى لاعب في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر قائمة أغلى 12 لاعبًا في كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

وتصدر محمد صلاح القائمة بسعر150 مليون يورو، وبعده السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى بـ85 مليون يورو، والسنغالى خاليدو كوليبالى مدافع نابولى الإيطالي بـ70 مليون يورو، والغيني نابي كيتا لاعب ليفربول الإنجليزى بـ 65 مليون يورو، والجزائرى رياض محرز مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى بـ60 مليون يورو، والغانى توماس بارتى لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى بـ50 مليون يورو والإيفوارى نيكولاس بيبى لاعب ليل الفرنسى بـ40 مليون يورو، والكاميرونى أندريا أونانا حارس مرمى أياكس الهولندى بـ35 مليون يورو، والمغربى حكيم زياش لاعب أياكس الهولندى بـ35 مليون يورو، والنيجيرى ويلفريد نديدى لاعب ليستر سيتى الإنجليزى بـ35 مليون يورو، والإيفوارى ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزى بـ35 مليون يورو، والإيفوارى فرانك كيسى لاعب ميلان الإيطالى بـ35 مليون يورو.

إيتو يتحدى: إنجازات برشلونة بفضلي وليست بسبب ميسي

كشف صامويل إيتو نجم نادي برشلونة الإسباني السابق عن أنه ساهم في إنجازات الفريق أكثر من ليونيل ميسي في الفترة من 2008 إلى 2010 تحت قيادة بيب جوارديولا.

وقال إيتو لبي إن سبورتس القطرية: "قلت لجوارديولا بأنك ستعتذر لي لأنني أنا من ساهمت في نجاحات برشلونة وليس ليونيل ميسي".

وأضاف إيتو: "يمكنك أن تسأل أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز من هو الأفضل بيني وبين ميسي في تلك الفترة.. لقد كان عهدي وجوارديولا اعتذر لي بالفعل بعد ذلك".

نجوم برشلونة يرفضون جريزمان

رفض نجوم نادي برشلونة الإسباني فكرة التعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب وسط أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة LARGUERO أن لاعبي برشلونة يرفضون فكرة التعاقد مع جريزمان مشيرة إلى أن تصريحات كارليس ريكساش، مستشار رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، والذي أكد بشكل قاطع التوقيع مع الفرنسي أنطوان جريزمان.

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وقال ريكساش: "لن أوقع معه، وليس هناك وضوح أكثر من ذلك لأن هذا المهاجم الفرنسي سنحت له فرصة الانضمام للفريق الكتالوني، لكنه في النهاية فضل الاستمرار مع أتلتيكو مدريد.. القطار يمر لمرة واحدة في الحياة وإذا لم تلحق به فقد انتهى الأمر".

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".