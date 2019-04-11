رياضة | قلق برشلونة يتزايد حول ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قلق برشلونة يتزايد حول ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تساور الجهاز الطبي لنادي برشلونة الإسباني الشكوك حول تعرض أنف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للكسر خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندوديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي سيخضع لفحوصات إضافية للوقوف على الحالة الصحية لأنفه خاصة أن هناك الكثير من المباريات الهامة التي يحتاجه برشلونة لحسمها خاصة في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت تقارير صحفية أن التدخل الذي تعرض له ميسي من كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد لم يكن بالقوة التي تكسر أنف النجم الأرجنتيني ولكن كان كافيا كي يتورم وينزف الدماء حيث استكمل المباراة.

ومن المرجخ إراحة ميسي في المباراة المقبلة أمام هويسكا في الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني.

إيتو يتحدى: إنجازات برشلونة بفضلي وليست بسبب ميسي

كشف صامويل إيتو نجم نادي برشلونة الإسباني السابق عن أنه ساهم في إنجازات الفريق أكثر من ليونيل ميسي في الفترة من 2008 إلى 2010 تحت قيادة بيب جوارديولا.

وقال إيتو لبي إن سبورتس القطرية: "قلت لجوارديولا بأنك ستعتذر لي لأنني أنا من ساهمت في نجاحات برشلونة وليس ليونيل ميسي".

وأضاف إيتو: "يمكنك أن تسأل أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز من هو الأفضل بيني وبين ميسي في تلك الفترة.. لقد كان عهدي وجوارديولا اعتذر لي بالفعل بعد ذلك".

نجوم برشلونة يرفضون جريزمان

رفض نجوم نادي برشلونة الإسباني فكرة التعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب وسط أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي.

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وذكرت صحيفة LARGUERO أن لاعبي برشلونة يرفضون فكرة التعاقد مع جريزمان مشيرة إلى أن تصريحات كارليس ريكساش، مستشار رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، والذي أكد بشكل قاطع التوقيع مع الفرنسي أنطوان جريزمان.

وقال ريكساش: "لن أوقع معه، وليس هناك وضوح أكثر من ذلك لأن هذا المهاجم الفرنسي سنحت له فرصة الانضمام للفريق الكتالوني، لكنه في النهاية فضل الاستمرار مع أتلتيكو مدريد.. القطار يمر لمرة واحدة في الحياة وإذا لم تلحق به فقد انتهى الأمر".

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".