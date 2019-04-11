رياضة | الأهلي يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم صفقة نجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسؤولو الأهلي انفاقهم مع كريم بامبو لاعب الإسماعيلي للانضمام إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورفض "بامبو" العروض المقدمة من مجلس الإسماعيلي من أجل تجديد عقده مع الدراويش الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي،

وتعرض بامبو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي يوم 17 يونيو مع فريقه السابق الأهلي، خلال لقاء مصر للمقاصة، على ملعب السويس وبعد الإصابة تم استبعاده من قائمة المارد الأحمر ليغيب عن الملاعب فترة 6 أشهر، وبعدها انتقل للإسماعيلي في صفقة انتقال حر، يناير 2016.