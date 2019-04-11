رياضة | ماوريسيو ساري يطرد لاعب تشيلسي "المخمور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماوريسيو ساري يطرد لاعب تشيلسي "المخمور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي أن لاعبه داني درينكووتر لا يملك مستقبلا في النادي، لأنه لا يلائم أسلوب لعبه.

وانضم درينكووتر إلى تشيلسي قادما من ليستر سيتي، مقابل 35 مليون إسترليني (45.84 مليون دولار) في 2017، ولم يلعب مع الفريق منذ مباراة درع المجتمع، في أغسطس آب الماضي.

ووُجهت اتهامات بالقيادة تحت تأثير الكحول والخمور للاعب الوسط، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

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وتم استبعاده من تشكيلة تشيلسي لمواجهة سلافيا براج، في دور الثمانية من الدوري الأوروبي، المقررة اليوم الخميس.

وفي هذا الصدد، أبلغ ساري الصحفيين "(درينكووتر) لم يلعب لأنه لا يناسب أسلوبي وطريقتي.. ربما أنا المخطئ، لكنه رأيي".

وتابع "تحدثت معه في أغسطس، عندما كان باب الانتقالات مفتوحا، وطالبته بالبحث عن فرصة أخرى لأنه لن يلعب، وأوضحت له الأسباب".

وأضاف "لا أعلم (لماذا قرر البقاء).. ربما كان يتمنى تغيير أسلوبنا، لدي علاقة جيدة معه، لأنه في رأيي لاعب جيد... لكنه ليس مناسبا لي".