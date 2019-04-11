رياضة | ماتشات اليوم 11 - 4 - 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم 11 - 4 - 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الخميس والموافق 11 أبريل عدداً من المباريات القوية بالتحديد في بطولة الدوري الأوروبي والتي تشهد مواجهات نارية في الدور ربع النهائي.

- الدوري الأوروبي:

آرسنال × نابولي: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق محمد بركات

فياريال × فالنسيا: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بتعليق أحمد فؤاد

بنفيكا × آينتراخت: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بتعليق سوار الذهب

سلافيا براج × تشيلسي: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق محمد الكواليني

- الدوري السعودي:

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الاتفاق × الفتح: اليوم في تمام الساعة 5:40 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة ksa sport

الشباب × الباطن: اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة ksa sport

الحزم × الرائد: اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة ksa sport

- الدوري المصري:

طلائع الجيش × الداخلية: اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

المصري × الزمالك: اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

الاتحاد × بيراميدز: اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

المقاولون × حرس الحدود: اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة