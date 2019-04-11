رياضة | الزمالك يتحدى المصري وإيهاب جلال في مباراة "المناورات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحدى المصري وإيهاب جلال في مباراة "المناورات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد الجيش بالسويس في الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 57 نقطة خلف الأهلي المتصدر بشكل مؤقت برصيد 58 لذلك يسعى الأبيض بقيادة مدربه كريستيان جروس لاستعادة الصدارة من الأحمر.

ويعاني الزمالك من ضغط المباريات بسبب استمرار مسيرته في الكونفيدرالية، حيث يلعب مع المصري مساء اليوم 11 أبريل، ثم يصطدم بفريق حسنية أغادير في إياب ربع النهائي الإفريقية يوم الأحد 14 أبريل ثم الإسماعيلي يوم 18 في الدوري المصري

وأعاد جروس لاعبه محمود كهربا لقائمة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي فيما يغيب أيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد حسن وعمر صلاح لأسباب فنية ومصطفى فتحي وحازم إمام للإصابة وفرجاني ساسي للإيقاف.

ويخشى الزمالك تأثير غياب فرجاني ساسي على وسط الملعب في مواجهة إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي الذي يميل للاستحواذ على منطقة المناورات بصرف النظر عن قوة الخصم.

ونجح إيهاب جلال في تحقيق 7 انتصارات و3 تعادلات في آخر 10 مباريات مما جعل المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

مفاجأة لاسارتي.. هل يكرر الأهلي تكتيك برشلونة أمام باريس سان جيرمان؟

تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تجهيز مفاجأة لم يكشف عنها أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا.

مفاجأة مارتن لاسارتي قد لا تتمثل في الدفع بوجوه جديدة وإنما تغيير طريقة وأسلوب اللعب رأسًا على عقب من أجل الهجوم بأكبر عدد ممكن من اللاعبين كما فعل لويس إنريكي مدرب برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2017 لتعويض خسارته برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.

ولجأ إنريكي إلى تغيير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 3-4-3 بحيث يهاجم بجميع اللاعبين في وسط ملعب سان جيرمان باستثناء مدافع وحيد حتى تحقق له ما أراد وفاز 6-1في معجزة كروية جديدة.

ولعب إنريكي ببيكيه وأومتيتي وماسكيرانو في خط الدفاع على أن يقوم أومتيتي وماسكيرانو بمهام الظهيرين الأيسر والأيمن ويتكفل بيكيه بالتغطية الدفاعية بينما في الوسط بوسكيتس وراكيتيتش وإنييستا ورافينيا خلف نيمار دا سيلفا ولويس سواريز ليونيل ميسي.

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تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أومتيتي - بيكيه - ماسكيرانو.

خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - إنييستا - رافينيا.

خط الهجوم : نيمار دا سيلفا - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

إذا كان إنريكي قد لجأ إلى هذه الطريقة لتحقيق الريمونتادا التاريخية فإن الأهلي به عناصر يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ الأسلوب نفسه

تشكيل الأهلي حسب طريقة 3-4-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحي

خط الوسط: علي معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي ورمضان صبحي ومروان محسن