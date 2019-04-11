اونلاين | رابط بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وسلافيا براج بث hd في الدوري الأوروبي اليوم الخميس

يعود نادي تشيلسي الإنجليزي لخوض غمار المنافسات الأوروبية وهذه المرة يرحل إلى جمهورية التشيك من أجل ملاقاة فريق سلافيا براغ ، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخمس الموافق 11-4-2019، على ملعب إدين أرينا، ضمن منافسات الذهاب بدور الربع نهائي من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

رابط بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وسلافيا براج بث hd في الدوري الأوروبي اليوم الخميس

رجال ساري يتطلعون للعودة من ديار سلافيا براج بنتيجة إيجابية تضع قدما لهم في نصف نهائي اليوروباليج قبل موقعة الإياب في الأسبوع المقبل على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن.

رابط بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وسلافيا براج بث hd في الدوري الأوروبي اليوم الخميس

المباراة القوية بين سلافيا VS تشيلسي يوتيوب ستبدأ في تمام 21:00 مساء بتوقيت القاهرة وعمان وطرابلس ودمشق، الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمنامة وبيروت والدوحة والعاصمة اليمنية صنعاء بالإضافة إلى جزر القمر، الساعة 23:00 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، الساعة 19:00 مساء بتوقيت العاصمة المغربية الرباط والتوقيت العالمي جرينتش GMT.

رابط بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وسلافيا براج بث hd في الدوري الأوروبي اليوم الخميس

قناة Bein Sports HD 2 هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الأوروبي "اليوروباليج" بث مباشر بدون تقطيع حصري، عبر تردد القناة بي إن سبورت اتش دي 2 عبر التردد (ميجا هرتز) 11547 ومعدّل الترميز 27500 وإشارة ارسال البث DVB-S2 ومعدّل تردد الموجة 8PSKK ومعدّل استقطاب الموجة Vertical ومعدّل تصحيح الخطأ 2/3.

رابط بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وسلافيا براج بث hd في الدوري الأوروبي اليوم الخميس

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ولم يترك تشيلسي المجال أمام الحظ فقد كان طريقه مفروشا بالورود بعد أن أقصى فريق مالمو السويدي في دور الـ 32 بنتيجة 5-1 قبل أن يمر من بوابة دينامو كييف الأوكراني بنتيجة ثقيلة بثمانية أهداف دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب في دور الستة عشر.

رابط بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وسلافيا براج بث hd في الدوري الأوروبي اليوم الخميس

تشكيل المدرب ساري لمواجهة سلافيا براغ في مباراة يوم الخميس:

في حراسة المرمى : كيبا أريزابالاجا .

في خط الدفاع : ديفيد لويز – أنطونيو روديجر – إيمرسون بالمييري – و سيزار أزبيليكويتا .

في خط الوسط : روس باركلي – جورجينيو و نجولو كانتي .

في خط الهجوم : كالوم هدسون أودوي – ايدين هازارد و بيدرو رودريجيز.

وتمكن نادي سلافيا براغ من عبور كي آر جينك البلجيكي في دور الإثنين والثلاثين، وفي دور الستة عشر نجح في خطف بطاقة التأهل بعد الانتصار على إشبيلية الإسباني العنيد بعد ماراثون مباراتي الذهاب والإياب.