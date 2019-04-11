اونلاين | arsenal vs napoli بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث حي يلا شوت HD بمشاركة النني elneny

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يخوض نادي أرسنال مباراة من العيار الثقيل ضد نابولي الإيطالي وذلك مساء اليوم الخميس والموافق 11/4/2019 في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
ويلتقي نادي أرسنال مع نابولي مساء الخميس على ملعب الإمارت ويأتي ذلك في تمام الساعة التاسعة بتزقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.
وستكون مباراة أرسنال مع نابولي الإيطالي في الدوري الأوروبي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق محمد بركات وقناة sport TV 3 HD.
وكان أرسنال قد فاز على رين الفرنسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3 في دور الستة عشر من الدوري الأوروبي بينما فاز نابولي على سالزبورج ذهاباً وإياباً 3 - 4.
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