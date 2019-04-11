اونلاين | arsenal vs napoli بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث حي يلا شوت HD بمشاركة النني elneny

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يخوض نادي أرسنال مباراة من العيار الثقيل ضد نابولي الإيطالي وذلك مساء اليوم الخميس والموافق 11/4/2019 في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

arsenal vs napoli بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث حي يلا شوت HD بمشاركة النني elneny

ويلتقي نادي أرسنال مع نابولي مساء الخميس على ملعب الإمارت ويأتي ذلك في تمام الساعة التاسعة بتزقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

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arsenal vs napoli بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث حي يلا شوت HD بمشاركة النني elneny

وستكون مباراة أرسنال مع نابولي الإيطالي في الدوري الأوروبي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق محمد بركات وقناة sport TV 3 HD.

arsenal vs napoli بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث حي يلا شوت HD بمشاركة النني elneny

وكان أرسنال قد فاز على رين الفرنسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3 في دور الستة عشر من الدوري الأوروبي بينما فاز نابولي على سالزبورج ذهاباً وإياباً 3 - 4.

arsenal vs napoli بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث حي يلا شوت HD بمشاركة النني elneny

ويمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي في البطولة الأوروبية عبر موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع.