اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي بث مباشر اليوم الخميس 11 / 4 / 2019 yalla shoot hd

يلتقي فريقي أرسنال ونابولي ضمن ذهاب ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2019، الجانرز بعد أن نجح في اللقاء الماضي ضد نادي رين الفرنسي بالصعود والتأهل إلي الدور المقبل بشكل ناجح، يأمل الفريق في حسم اللقاء اليوم ضد نادي نابولي الإيطالي، الخصم القوي والصعب للغاية، فهل ينجح ويفوز بنتيجة عريضة، خشية أن يكون هناك نتيجة كبيرة في لقاء الإياب سلبية بالطبع، لأن الفريق لا يكون في تركيزه الكامل في اللقاءات خارج الأراضي، ونذكر هنا بلقاء رين الفرنسي، والذي كان علي أعتاب إقصاء النادي الإنجليزي من البطولة، بعد أن فاز عليه في ملعبه وبين جماهيره بثلاثية مقابل هدف، ولكن الخسارة بثلاثية نظيفة في الإياب علي ملعب الجانرز كان لها الفضل في التأهل.

يلا شوت مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي بث مباشر اليوم الخميس 11 / 4 / 2019 yalla shoot hd

تنطلق المواجهة بين فريقي أرسنال ونابولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1.

يلا شوت مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي بث مباشر اليوم الخميس 11 / 4 / 2019 yalla shoot hd

Advertisements

متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي مباشر في لقاء اليوم الخميس 11 / أبريل / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين..

يلا شوت مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي بث مباشر اليوم الخميس 11 / 4 / 2019 yalla shoot hd