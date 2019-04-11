اونلاين | كورة لايف Hd مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد بث مباشر في الدوري المصري on sport hd live

نبدأ معكم نشر موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 ضمن مباريات الدوري المصري ، والتي ستكون في الأسبوع التاسع والعشرون ، الأهرام في مواجهة ثقيلة بالدوري والفرصة امامه في المنافسة علي صدارة الدوري ضعيفة وتعد المنافسة بين الأهلي والزمالك هي الأقوي علي الوصيف والصدارة..

كورة لايف Hd مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد بث مباشر في الدوري المصري on sport hd live

يدخل بيراميدز بنجاح كبير في أول موسم له في الدوري المصري ، بتدعيم جميع خطوط الفريق و كان من الممكن أن ينافس علي صدارة الدوري قبل دخول الأهلي المنافسة في الوقت الحالي ولكن يتبقى الكثير من المباريات بالدور الثاني وننتظر باقي مبارياته في الدوري الذي سيحاول الاستمرار في الفوز بها لزيادة رصيده من النقاط..

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كورة لايف Hd مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد بث مباشر في الدوري المصري on sport hd live

أما نادي الأتحاد السكندري فهو في مركز متوسط بالدوري بالمركز التاسع قبل لقاء اليوم برصيد 32 نقطة ، وهي يطمع بالفوز في لقاء اليوم لمحاولة أستعادة نغمة الفوز بعد تراجع مستواه في الفترة السابقة.. والآن نتابع كل جديد عن موعد بيراميدز والاتحاد السكندري في لقاء ضمن مباريات الدوري المصري اليوم بالجولة 29 والتي ستكون في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة و التاسعة بتوقيت الرياض..