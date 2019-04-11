شكرا لقرائتكم الزمالك يسعى لاسترداد عرشه المحلى بمواجهة المصرى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الخميس، فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على المصرى البورسعيدى، فى المباراة التى ستجمعهما، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون، من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الفارس الأبيض لإحكام سيطرته على الصدارة، فى الوقت الذى يأمل فيه أبناء بورسعيد فى تأمين مركزهم بالمربع الذهبى والابتعاد عن أقرب منافسيه، لضمان المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية بنسختها المقبلة.

ويقود إيهاب جلال المدير ألفنى للمصري، ثورة البورسعيدية للثأر من الزمالك، فى مباراة اليوم، والتى تعد ضمن مواجهات الدور الثانى من البطولة، حيث فاز الأبيض فى مباراة الدور الأول بثنائية دون رد، فى ألفترة التى تولى خلالها مصطفى يونس زمام القيادة ألفنية للمصرى، لذلك تعول الجماهير على إيهاب جلال من أجل الثأر من الزمالك، فى المقابل سيسعى السويسرى كريستيان جروس المدير ألفنى للكتيبة البيضاء استغلال مباراة المصرى لتجربة خطة مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقة، المقرر لها الأحد المقبل، على ستاد الجيش بالسويس، خاصة أن لقاء الذهاب كان انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويدخل الزمالك المباراة فى جعبته 57 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حقق ألفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6 مواجهات، وخسر مباراة وأحدة، وسجل لاعبوه 51 هدفا، واستقبلت شباكه 20 هدفا، فى الوقت الذى يحتل فيه المصرى المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق ألفوز فى 10 مواجهات، وتعادل فى 12، وخسر 4 فقط، وسجل لاعبوه 36 هدفا، واستقبلت شباكه 30 هدفا.

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وعلى المستوى الفنى، يدرس السويسرى كرستيان جروس، إعادة المغربى حميد أحداد، للتشكيلة البيضاء، بعد رفع الإيقاف عنه الذى أدى إلى غيابه عن المباراة الماضية أمام سموحة، حيث يدرس المدرب السويسرى الاعتماد على اللاعب المغربى فى مركز الجناح الأيسر، مع عودة أحمد سيد "زيزو" لمركز الجناح الأيمن، مع المفاضلة بين محمد إبراهيم ومحمود عبد العزيز، للتواجد بجوار طارق حامد، لتعويض غياب فرجانى ساسى، فى لقاء الغد أمام ألفريق البورسعيدى، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمود جنش فى حراسة المرمى، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما أو محمد إبراهيم وحميد أحداد، خط الهجوم: خالد بوطيب.

فى الوقت ذاته، رفض كريستيان جروس، فكرة استمرار معسكر ألفريق فى السويس بعد لقاء المصرى، واستقر الخواجة على عودة ألفريق إلى القاهرة عقب مواجهة ألفريق البورسعيدى، على أن يتدرب الجمعة بالقاهرة ثم يعود مجددًا إلى السويس، يوم السبت استعدادا للقاء حسنية أغادير يوم الأحد المقبل.

فى المقابل يفقد فريق المصرى البورسعيدى ثلاثة من أهم عناصره، فى مقدمتهم محمد صالح الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وفريد شوقى ومصطفى سلامة للإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الثالث فى المباراة الماضية، إلا أن إيهاب جلال أكد ثقته فى جميع اللاعبين وقدرتهم على تقديم مستوى مميز أمام ألفارس الأبيض، ومن ثم اقتناص ثلاث نقاط غالية فى مشوارهم بالدورى.