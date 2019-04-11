شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ رحلة البحث عن بديل محمود متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولى النادى الاسماعيلى فتح باب المفاوضات مع أكثر من مدافع متميز لتعويض الغياب المنتظر لمحمود متولى كابتن الفريق الذى فشلت كل محاولات تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء والذى ينتهى فى يناير المقبل .

محمود متولي واحدًا من العناصر الأساسية بالنادي الإسماعيلي، وكان الأهلي قد حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن مسؤولي القلعة الصفراء تمسكوا ببقائه.

واستقر مسئولى الاسماعيلى على الموافقة على رحيل محمود متولى بنهاية الموسم للاستفادة المادية من بيعه بدلا من رحيله فى يناير بدون مقابل ولكن مسئولى الدراويش اشترطوا رحيله للاحتراف الخارجى بعيداً عن الاندية المصرية .