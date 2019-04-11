شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستدرج حرس الحدود لتصحيح المسار فى الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج المقاولون العرب نظيره حرس الحدود فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها ذئاب الجبل بحثاً عن الفوز بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة فى أخر ظهور فيما خسر الحدود من سموحة بهدفين مقابل هدف فى إطار نفس الجولة .

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 31 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 33 هدف .

وشدد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة استعادة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى بشكل تدريجى شريطة إستمرار حصد نقاط المباريات المقبلة فيما يبحث طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود عن الاستفاقة من الهزيمة فى الديربى السكندرى مع سموحة بمحاولة خطف فوز يعزز من فرص بقاؤه فى الممتاز .