شكرا لقرائتكم الطلائع الجيش يستدرج الداخلية فى الدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف طلائع الجيش نظيره الداخلية فى الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد خسارة الطلائع من الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة وتعادل الداخلية مع انبى بهدف لكل فريق.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 33 هدف فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 14 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 39 هدف .

وطالب البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بإستعادة العروض الجيدة من أجل تحقيق النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز الجدول فيما يأمل علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية فى إنهاء نغمة التعادلات التى تسيطر على أداء الفريق منذ بداية الموسم حتى بات الفريق الاكثر تحقيقاً للتعادل برصيد 14 مباراة مطالباً لاعبيه بالتخلص من نغمة الهبوط وحسم مسألهم بقاؤهم فى الممتاز عن طريق إستعادة الانتصارات .