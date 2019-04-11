شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتسلح بذكريات قهر الكبار أمام بيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة لزعيم الثغر الذى تعرض للخسارة من بتروجت بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة فيما يسعى بيراميدز لمواصلة قطار انتصاراته بعد الفوز على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 46 هدف فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 50 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

وطالب حلمى طولان المدير الفنى لزعيم الثغر لاعبيه بالتماسك أمام كتيبة بيراميدز بحثاً عن حصد النقاط الثلاث وتقديم مباراة مميزة تضاف لرصيد مواجهات الاتحاد مع الكبار هذا الموسم فيما يبحث الارجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز عن مواصلة الضغط على الأهلى للحاق بأهل القمة فى محاولة الاستفادة من تعثرات القطبين فى الاسابيع المقبلة .