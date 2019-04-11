محاولات مكثفة فى الإسماعيلى لتجهيز باهر المحمدى لموقعة المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى برئاسة صالح الشامى محاولات مكثفة لتجهيز باهر المحمدى مدافع الفريق للمشاركة فى مباراة المصرى البورسعيدى بعد غيابه عن مباراة الجونة بسبب وجود بعض الالتهابات الخفيفة بالعضلة الضامة. وفى نفس الاطار يستعيد النادى الإسماعيلى خدمات محمد مجدى مدافع الفريق فى مباراة المصرى بعد انتهاء الإيقاف الذى كان سبباً فى غيابه عن مباراة الجونة . ويستعد الإسماعيلى لملاقاة المصرى البورسعيدى المقرر لها الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام .

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