رياضة | مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الإياب أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الإياب أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة موجعة قبل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الكامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي سوف يخسر جهود ظهيره الأيسر لوك شاو في مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال ضد برشلونة على ملعب الكامب نو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل لوك شاو علي البطاقة الصفراء في الدقيقة 19 من مباراة الفريقين مساء الاربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وهي البطاقة الصفراء الثالثة له بالبطولة.

وفاز برشلونة على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "أولد ترافورد"