رياضة | تعليق ناري من نجم الزمالك على فوز الأهلي أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من نجم الزمالك على فوز الأهلي أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره المقاصة في الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون.

وقال الغندور في فيديو نشره: "مبروك للأهلي الفوز على المقاصة وتصدر الدوري في ظل الغيابات وننتظر نتيجة مباراة الزمالك والمصري".

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وتابع الغندور :" في شك في لقطة لميدو جابر أمام الأهلي ولم تحتسب ركلة جزاء ولماذا لم يعيدها المخرج".

وأضاف الغندور :" الأهلي قادر على الفوز بنتيجة كبيرة أمام صن داونز لأن دفاعه ضعيف ولكن بنسبة 85 في المائة صن داونز الأقرب للتأهل".

أكمل الغندور :"المصري نتائجه مميزة مع إيهاب جلال ومباراته أمام الزمالك قوية".

وبهذا الفوز تصدر الأهلي جدول بطولة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيد للنقطة 58 نقطة، وبفارق نقطة عن الزمالك صاحب الوصافة برصيد 57 نقطة مع مباراة اقل سيخوضها غدًا الخميس أمام المصري البورسعيدي.