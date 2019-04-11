رياضة | سولشاير يحذر برشلونة: علينا تكرار ما فعلناه ضد باريس سان جيرمان في الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يحذر برشلونة: علينا تكرار ما فعلناه ضد باريس سان جيرمان في الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الفريق قدم مباراة مميزة أمام نادي برشلونة الإسباني، والتي انتهت بنتيجة هدف نظيف للبارسا في دوري أبطال أوروبا.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية عقب المباراة : "‏‎في هدف برشلونة كان هناك تفاهم جيد بين مهاجمي برشلونة ويجب أن أقرّ بذلك، ولم يكن هناك الكثير من الفرص لهم بعدها".

وأضاف : "التأهل لم يحسم بعض ولدينا مباراة مهمة في ملعب الكامب نو، ونسعى لتكرار ما حدث أمام نادي باريس سان جيرمان في الدور الماضي".

وتابع : " ‏علينا أن نُسجّل، وعلينا هز الشباك، وسننظر في أمر مختلف ندخل به المباراة، لأننا يجب أن نسجل أكثر من هدف لنتأهل".