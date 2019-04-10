انت الان تتابع رئيس الجزيرة يرد على تدخل الخطيب في معركة كرة الماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في تطور جديد للأحداث أجرى محمود الخطيب رئيس الأهلى اتصالاً هاتفياً برئيس نادي الجزيرة وأبدى استيائه مما حدث من تجاوزات لاعبيه في مباراة الفريقين في نهائي دوري كرة الماء

أصدر مجلس إدارة نادى الجزيرة بيانًا جديداً تعقيباً على الأحداث المؤسفة التى شهدها نادي الصيد، خلال استضافته مباراة نهائي بطولة الدوري لكرة الماء بين الفريق الأول بالنادي الأهلي ونظيره الجزيرة، والتي أقيمت أمس الثلاثاء، وما شهدته من أحداث مؤسفة وغير رياضية، بعد الاعتدءات التي قام بها بعض لاعبي الأهلي والمرافقين لهم على لاعبى الجزيرة بعد خسارتهم اللقاء، ما أدى إلى تعرض فريق الجزيرة إلى إصابات بالغة. وشهدت الساعات الماضية اتصالاً من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بعمرو جزارين رئيس الجزيرة، أبدى خلالها استياءه من التصرفات غير الرياضية التي حدثت.

وجاء نص البيان الذي اصدره نادي الجزيرة على النحو التالي : "السادة الأفاضل أعضاء نادى الجزيرة ابنائى واخواتى لاعبى ومدربى واداريي وأولياء أمور كرة الماء بالنادى تحيه طيبه وبعد بعد قرار مجلس الإدارة الذى تم إعلانه صباح اليوم، بمنع دخول جمهور النادى الأهلى أو أى مرافقين لفرقهم الرياضية إلى داخل نادى

وجاء نص البيان الذي اصدره نادي الجزيرة على النحو التالي : "السادة الأفاضل أعضاء نادى الجزيرة ابنائى واخواتى لاعبى ومدربى واداريي وأولياء أمور كرة الماء بالنادى تحيه طيبه وبعد بعد قرار مجلس الإدارة الذى تم إعلانه صباح اليوم، بمنع دخول جمهور النادى الأهلى أو أى مرافقين لفرقهم الرياضية إلى داخل نادى الجزيرة خلال اى لقاءات قادمة. وذلك ردا على ما حدث بالأمس من تجاوز أخلاقى من أهالى وجمهور النادى الأهلى فى حق نادينا. فقد اصدرت تعليمات بالبدء فورا فى اتخاذ الإجراءات القانونية لرد الإعتبار. وفى تطور للأحداث فقد جاءنى إتصالا هاتفيا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى شخصيا والذى أبدى استيائه مما حدث من تجاوزات مساء أمس. Advertisements وأكد حرصه على العلاقات بين الناديين. ومن ثم فقد تم الاتفاق على التعاون بين الناديين والبدء فورا فى فتح تحقيقات من جانب الناديين فى كل الأحداث المؤسفة. وتم الاتفاق على عقد اجتماع فور الإنتهاء من التحقيقات لدراسة نتائجها لإتخاذ قرارات بالعقوبات اللازمة. وذلك لإتفاقنا فى الرأى على أن الأخلاق والمبادئ والروح الرياضية دائما تعلو وتسمو على أى مباريات. وإذ أتقدم بالشكر لرئيس النادى الأهلى على اتصاله ورد فعله السريع ومتابعته للموضوع، اؤكدعلى ان العلاقة بين الناديين ككيانين رياضيين علاقة تاريخية يسودها الإحترام المتبادل مع تأكيدى على اتخاذ الاجراءات القانونية وسريان قرار مجلس ادارتنا لحين الإنتهاء من التحقيقات. أقرأ أيضًا كواليس الثلاثاء الدامي بين الأهلي والجزيرة في الصيد وكان نادي الجزيرة أصدر بيانًا تعليقًا صباح اليوم الأربعاء عقب الواقعة الرياضية المؤسفة التي شهدها نادي الصيد ، وقال الجزيرة: "نظراً لما حدث بالأمس من سلوك مؤسف وتجاوز أخلاقي من أهالي وجمهور النادي الأهلي خلال مباراة نهائي دوري كرة الماء و حفاطاً على سلوكيات وقيم ومبادئ نادي الجزيرة وإلى جانب الإجراءات القانونية، فقد قرر مجلس الإدارة منع دخول جمهور النادي الأهلي أو أي مرافقين لفرقهم إلى داخل النادي خلال أي لقاءات رياضية قادمة". وواصل الجزيرة: "يسري هذا القرار لحين أن يتقدم النادي الأهلي باعتذار رسمي واضح و صريح عما حدث وكذلك تعهد وإلتزام بعدم تكرار هذا التجاوز. يأتي هذا الإجراء حفاظاً على أولادنا و أعضائنا وحفاظاً على مبادئ النادي الراسخة في الروح الرياضية و الأخلاقيات العالية". أقرأ أيضًا اشتباكات عنيفة.. فضيحة رياضية جديدة بطلها الأهلي

وشهدت المباراة اعتداءات من لاعبى الأهلي والمرافقين لهم من جماهير على لاعبي الجزيرة بعد خسارتهم اللقاء، ما أدى إلى تعرض لاعبي الجزيرة إلى إصابات بالغة، لتقرر إدارة نادي الصيد الذي يستضيف اللقاء استدعاء الشرطة لفض المشاجرة، كما تم نقل المصابين للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف النادي. اقرأ ايضًا تحاد السباحة يتوعد الأهلي: تنتظركم عقوبات قاسية وشهد ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة الأحداث المؤسفة من جانب لاعبي الأهلي الذين خسروا المباراة أمام الجزيرة بنتيجة (7-6)، ليقرر فتح تحقيق فيها، ومن ثم شطب المتجاوزين. وتوعد الاتحاد المصري للسباحة برئاسة ياسر إدريس، بتوقيع عقوبات رادعة في الأحداث المؤسفة التي حدثت، حيث نشر عدد من اعضاء الجزيرة مقاطع فيديو عن المشاجرة التى وقعت بين اللاعبين وجمهور الأهلى، ما أدى إلى تعرض الجانبين إلى إصابات بالغة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجزيرة يرد على تدخل الخطيب في معركة كرة الماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.