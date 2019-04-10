شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق في انتصار الأهلي على المقاصة ..«أنطوي» يعادل رقم «السعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، اثر انتصاره على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 58 بفارق نقطة عن الزمالك، قبل أن يخوض الأخير مباراته أمام المصري بمنافسات الجولة ذاتها للمسابقة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 7 حقائق في انتصار الأهلي على حساب المقاصة

أولاً..خسارة بالرقم 21 لطلعت أمام الأهلي

نال طلعت يوسف، المدير الفني لفريق نادي مصر للمقاصة الهزيمة رقم 21 في تاريخ مواجهاته بالنادي الأهلي والتي بلغت 26 مباراة بما فيهم مبارة الليلة.

ثانياً.. أنطوي يتساوى مع السعيد

عادل الغاني جون أنطوي بهدفه في شباك الأهلي الليلة أهداف عبدالله السعيد نجم الأهلي السابق في صدارة هدافي تاريخ مواجهات الفريقين، حيث بات في جعبة كل منهما 4 أهداف.

ثالثاً.. الفوز رقم 11 على المقاصة

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حقق الأهلي فوزه رقم 11 على حساب مصر للمقاصة خلال 16 مباراة جمعت الطرفين بمسابقة الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد انتصارات الفريق الفيومي عند الرقم 2 والتعادلات عند الرقم 3.

رابعاً..حمدي فتحي يسجل ثاني أهدافه

تمكن حمدي فتحي، نجم خط وسط فريق النادي الأهلي، من تسجيل هدفه الثاني بقميص الفريق الأحمر منذ انتقاله له في يناير الماضي قادماً من إنببي، حيث سبق وأن سجل هدف فوز الفريق في شباج حرس الحدود.

خامساً.. أزارو يسجل بعد 96 يوماً

تمكن المغربي وليد أزارو مهاجم فريق النادي الأهلي من تسجيل أول أهدافه مع فريقه منذ 96 يوماً، وبالتحديد منذ الرابع من يناير الماضي، حين أحرز هدفاً في خسارة الأهلي أمام بيراميدز.

سادساً.. للمرة الثالثة الأهلي يفوز «رايح جاي»

للمرة الثالثة ينجح فريق النادي الأهلي في الفوز «رايح جاي» على المقاصة بالدوري الممتاز، حيث سبق وأن تفوق الفريق الأحمر على حساب نظيره الفيومي في مباراتي المسابقة في موسمي 2013-2014 و2014-2015.

سابعاً.. نتيحة مكررة للمرة الرابعة

للمرة الرابعة يفوز الأهلي على المقاصة بنتيجة (2-1)، فتحققت هذه النتيجة من قبل في الدور الأول لموسم 2011-2012، والثاني لموسم 2015-2016، والثاني أيضاً لموسم 2017-2018