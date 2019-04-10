اونلاين | يلا شوت | yalla shoot | 0-0 مشاهدة مباراة يوفنتوس واياكس امستردام بث مباشر بي ان سبورت اليوم 10-4-2019 رابط ماتش اليوفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت | yalla shoot | 0-0 مشاهدة مباراة يوفنتوس واياكس امستردام بث مباشر بي ان سبورت اليوم 10-4-2019 رابط ماتش اليوفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس واياكس امستردام بث مباشر اليوم ينهي فريق يوفنتوس استعداداته الأخيرة لمواجهة فريق اياكس امستردام في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر لها أن تقام على الملعب : يوهان كرويف أرينا.

رابط ماتش اليوفي ضد اياكس دوري ابطال اوروبا ويخوض فريق يوفنتوس الإيطالي مباراته أمام فريق اياكس أمستردام الهولندي وهو عازماً على تحقيق الفوز دون سواه، وأن يخرج بنتيجة إيجابية خلال هذه المبارا والتي من المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية من كلا الفريقين الذي يسعى كلاً منهما في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب حتى يضمن فوزه في مباراة الإياب.

ويعلم لاعبي يوفنتوس أن مباراتهم أمام فريق أياكس ليست سهلة، وخاصة أن أياكس تمكن من الفوز خلال مباراته الأخيرة أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب خلال المواسم الثلاثة الماضية، وهذا ما يزيد من المنافسة بين الفريقين.

البث المباشر مباراة يوفنتوس واياكس امستردام ومن المقرر أن يشارك النجم كريستيانو رونالدو خلال مباراة يوفنتوس أمام إياكس بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، حيث أنه غاب عن الملاعب لفترة إلا إنه سرعان ما تعافى حتى يشارك بين صفوف يوفنتوس خلال مباراة الذهاب والإياب.

ويسعى فريق يوفنتوس أن يفوز باللقب الثالث في تاريخه إلى أن يعلم جيداً أن الأمر صعب، لقوة منافسيه المتواجدين في هذا الدور من المسابقة.

فيما يظهر فريق أياكس خلال هذا الموسم بأداءً متميزاً يجعله يحظى على إعجاب الكثيرين من عشاق كرة القدم، ليحتل بعد هذا الأداء المتميز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الهولندي، وهذا ما يجعله يخوض مباراته أمام فريق يوفنتوس وهو في حالة من الثقة.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشتش تشيزني

الدفاع: جواو كانسيلو – دانييلي روجاني – ليوناردو بونوتشي – أليكس ساندرو

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الوسط: ميراليم بيانيتش – رودريجو بينتانكور – بليز ماتويدي

الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي – ماريو ماندزوكيتش – كريستيانو رونالدو

دكة البدلاء: ماتيا بيرين – ماتيا دي تشيليو – ليوناردو سبيناتزولا – سامي خضيرة – باولو ديبالا – دوجلاس كوستا – مويس كين

تشكيل أياكس أمستردام:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: يويل فيلتمان – ماتياس دي ليخت – دالي بليند – نيكولاس تاليافيكو

الوسط: لاسي شونه – دوني فان دي بيك – فرينكي دي يونج

الهجوم: حكيم زياش – دوسان تاديتش – دافيد نيريس

وسو تبدأ مباراة وإياكس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف تذاع المباراة على قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، و بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.