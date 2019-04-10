اونلاين | بث مباشر Man. United vs barca مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد كورة ستار| يلا شوت برشلونة (ميسي) كورة برشلونة

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نقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم في قمة نارية من العيار الثقيل، يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، وستكون مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

وتنقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 1، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق علي محمد علي، والمخضرم رؤوف خليف، وتنطلق بث مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وقبل انطلاق بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، أسفرت قرعة دور مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم بوجود مانشستر يونايتد في المجموعة الثامنة رفقة يوفنتوس وفالنسيا ويونج بويز، وتمكنوا في التأهل بعد الحصول على المركز الثاني خلف البيانكونيري القوي جداً، وفي دور الستة عشر قابل الريد ديفيلز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المدجج بمجموعة قوية من اللاعبين، وخسر في الذهاب بهدفين دون رد.

وصل برشلونة إلى هذا الدور بعد منافسة شرسة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الثلاثي توتنهام والإنتر وآيندهوفن، ونجح في التأهل كمتصدر للمجموعة دون الخسارة في أي مباراة، ثم واجه البلاوجرانا ليون في ثمن النهائي وتعادل معه سلبياً بدون أهداف، لكنه انتفض في الإياب وسحق الأسود بخمسة أهدافٍ لهدف، فوضعتهم قرعة ربع النهائي في طريق مانشستر يونايتد.

سيعتمد المدير الفني لليونايتد على على يونج في مركز لظهير الأيمن بدلاً من الإكوادوري المصاب، وسيدفع بلينديلوف بجانب سمولينج في قلب الدفاع لتعويض الإيفواري المصاب، وسيتكون الوسط من الثلاثي ماتيتش وبوجبا وهيريرا، وفي الآتي التشكيل الكامل للشياطين الحُمر.

دافيد دي خيا

لوك شاو – فيكتور لينديلوف – كريس سمولينج – آشلي يونج

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بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش – آندير هيريرا

جيسي لينجارد

آنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد

وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق برشلونة:

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو

آرتور ميلو – سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش

فيليبي كوتينيو – لويس سواريز – ليونيل ميسي

ونوافيكم بنقل مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر قبل انطلاق صافرة حكم اللقاء بقليل، متمنين لكم متابعة ممتعة وفوز فريقكم المفضل.