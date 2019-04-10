الان تتابع ريجيكامب يكشف مفاجأة لجمهور الهلال ويلوح باللقب المسروق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
كشف الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب نادي الوصل الإماراتي، أنه سيعود في الفترة المقبلة إلى تدريب فريق الهلال السعودي، وذلك للفوز معه بلقب دوري أبطال آسيا الذي سرق من الهلال – على حد تعبيره.
وقال خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء قبل مواجهة شباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي: أنا مرتبط بعقد حالي مع نادي الوصل وسعيد بذلك، ولكن الهلال ما زال في قلبي، وسيأتي الوقت الذي سأعود فيه إلى الرياض، للإشراف على تدريب الهلال.
وأضاف: سأعود إلى الهلال السعودي لتحقيق اللقب الذي سرق مني، لأننا لم نخسر دوري أبطال آسيا، بل هناك من سرق منا اللقب القاري.
وخسر المدرب الروماني مع الهلال لقب دوري أبطال آسيا في 2014 أمام ويسترن سيدني الأسترالي، بعدما تعرض للهزيمة ذهاباً بهدف دون رد، وتعادل في مواجهة الإياب بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي، ليفشل الهلال في تحقيق البطولة الآسيوية.
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