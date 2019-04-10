“أتفرج أون لاين” مباراة برشلونة X مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 10-4-2019 بث مباشر |...

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yalla shoot بث مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم

سوف يقوم فريق برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد الإنجليزي ، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، كما يمكنكم مشاهدةً المباراة مباشرة على قناة بين سبورت HD1، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

yalla shoot بث مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد جمع قدراً هائلاً من التركيز ليخوض مباراته اليوم الأربعاء 10 إبريل ، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، حيث يقوم برشلونة الإسباني، بإستضافة أحد أقوى المرشحين للقب.

كما يسعي برشلونة إلى الفوز في الموسم الحالي بالثلاثية للمرة الثالثة في تاريخه، حيث قام بالتتويج لهذه الثلاثية في كل خلال عامي 200، و2015.

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yalla shoot بث مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم

والجدير بالذكر قوله أن فريق برشلونة قد ودع البطولة من دور الثمانية في كل من المواسم الثلاثة الماضية، ولكن قام الفريق بقيادة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبدو مقتنعاً بالثقة الآن، وذلك بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 2-0 السبت الماضي، وهو الفوز الذي جعل الفريق يشارك الفوز بلقب الدوري الإسباني.

اون لاين برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم، يلا شوت شوف اون لاين ماتش برشلونة اليوم 10 ابريل أمام مانشستر يونايتد، يلا كورة اون لاين مانشستر يونايتد اليوم، يلا جول اليوم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم بدون تقطيع