شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل نبيل محمود عن بلدية المحلة عقب لقاء المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نبيل محمود المدير الفنى لبلدية المحلة الرحيل عن قيادة الفريق عقب لقاء المنصورة، غدا، فى الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى. Advertisements وجاءت هذه الخطوة من جانب رامبو بعد علمه برغبة مجلس إدارة البلدية فى إجراء تغييرات شاملة فى الجهاز الفنى، والتعاقد مع مدرب جديد لقيادة صفوف الفريق للصعود للأضواء فى الموسم المقبل. ويلتقى بلدية المحلة مع نظيره المنصورة فى إطار الجولة قبل الأخيرة بمنافسات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

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