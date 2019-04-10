خطة سرية في يوفنتوس لضرب أحلام برشلونة

كشفت تقارير إخبارية أن نادي يوفنتوس سيستغل زيارته إلى أمستردام لمواجهة أياكس اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لمحاولة إقناع مسؤولي النادي الهولندي ووكيل أعمال المدافع الشاب ماتيس دي ليخت، بقبول عرض “السيدة العجوز”، والانتقال إلى صفوف النادي الإيطالي في الصيف المقبل.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية أن مسؤولي “البيانكونيري” سيتفاوضون مجدداً مع إدارة أياكس لضم دي ليخت.

ويسعى نائب رئيس اليوفي واللاعب السابق، بافل نيدفيد، لاستغلال علاقته الجيدة بوكيل أعماله السابق والحالي لدي ليخت، مينو رايولا، لمحاولة إقناع اللاعب.

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كما يسعى بطل إيطاليا لاستغلال حارس الفريق السابق والمسؤول حالياً في أياكس، فان دير سار، لإقناعه بقبول الصفقة.

وتسعى كبرى أندية أوروبا للحصول على خدمات دي ليخت (19 عاماً)، الذي يعد قائد أياكس، ويعد برشلونة من أبرزها خاصة بعد تعاقده مع زميله لاعب الوسط فرينكي دي يونغ مقابل 75 مليون يورو.

وأبدى دي ليخت في أكثر من مناسبة تركيزه مع ناديه الذي يقدم موسماً رائعاً، سواء محلياً أو قارياً.