الصيد يشكل لجنة لحصر تلفيات أزمة نهائي دوري كرة الماء

شكل نادي الصيد لجنة لحصر التلفيات الخاصة بأزمة نهائي دوري كرة الماء بين الأهلي والجزيرة. وتولى أشرف الفار، مدير النشاط الرياضي بالنادي، بحصر التلفيات تمهيدا لإرسال خطاب لاتحاد السباحة للمطالبة بضرورة تحمل قيمتها. وأثيرت أزمة بعد اشتباكات لاعبي الأهلي مع الجزيرة في دوري كرة الماء عقب نهاية اللقاء بفوز الجزيرة بنتيجة 7-6 في المباراة التي أقيمت بالنادي.

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