رياضة | سر اجتماع رئيس برشلونة مع الأسطورة فيرجسون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر اجتماع رئيس برشلونة مع الأسطورة فيرجسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة الإسبانية لمواجهة فريق مانشستر يونايتد اليوم الاربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاولد ترافورد.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اجتمع مساء اليوم مع السير أليكس فيرجسون اسطورة مانشستر يونايتد وتشارلتون في مطعم بمدينة برشلونة.

وترأس بارتوميو وفد برشلونة لاستقبال بعثة مانشستر يونايتد مع نائب رئيس النادي جودي ميستري، كما مثل النادي الكتالوني نائب الرئيس جوردي كاردونر وجوردي مويكس ، الرئيس التنفيذي أوسكار غراو ، وجيليرمو آمور ، مدير العلاقات المؤسسية والرياضية ، وأمادور بيرنابيو ، المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

فيما كان أبرز الحاضرين من مانشستر يونايتد على رأس الوفد الأسطورة أليكس فيرجسون والسير بوبي تشارلتون أساطير الشياطين الحمر.