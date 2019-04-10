رياضة | قبل معركة برشلونة واليونايتد.. 8 لاعبين مثلوا دور"العميل المزدوج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل معركة برشلونة واليونايتد.. 8 لاعبين مثلوا دور"العميل المزدوج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مانشستر يونياتد ضيفه برشلونة الليلية في مواجهة قوية ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ونشر النادي الإنجليزي على موقعه الرسمي تقرير عن اللاعبين الذين سبق لهم حمل شعار كلا الفريقين مع بعض الأرقام الخاصة بأدائهم.

مارك هيوز: النجم الويلزي شارك مع المانيو في 467 مباراة وسجل 163 هدف لكنه انتقل لبرشلونة عام 1986 ليلعب هناك لمدة موسم واحد ثم تتم إعارته لبايرن ميونيخ قبل العودة مجدداً لمانشستر.

لوران بلان: الحائز على كأس العالم مع فرنسا عام 1998 قضى موسم واحد في صفوف الفريق الكتالوني قبل أن يختتم مسيرته مع الشياطين الحمر بآخر موسمين من عام 2001 حتى 2003.

جوردي كرويف: اللاعب الذي نشأ في برشلونة حتى وصل للفريق الأول عام 1994 شارك في 54 مباراة، وذهب بعدها بعامين للمانيو ليقضي هناك أربعة مواسم.

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هنريك لارسون: المهاجم السويدي كان لاعباً في صفوف البلوجرانا بين عامي 2004 و2006 وحقق لقب دوري أبطال أوروبا، ثم حقق لقب الدوري الإنجليزي موسم 2006\2007 مع اليونايتد رغم أنه لعب على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم فقط.

جيرارد بيكيه انضم لمانشستر يونياتد كلاعب شاب من برشلونة وحقق لقب دور أبطال أوروبا عام 2008، لكنه فضل العودة لفريقه السابق ويحقق نفس اللقب على حساب الفريق الإنجليزي عامي 2009 و2011.

فيكتور فالديز: واحد من أفضل حراس مرمى برشلونة على مدار التاريخ حيث شارك في 535 مباراة وهو خريج مدرسة برشلونة للناشئين، ليتخذ القرار في 2014 بالرحيل لمانشستر يونايتيد الذي لم يجد فيه مكاناً أساسياً بسبب وجود مواطنه ديفيد دي خيا.

زلاتان إبارهيموفيتش: المهاجم السويدي كثير التنقل لعب للنادي الإسباني لمدة موسم واحد فقط حيث شارك في 46 مباراة وسجل 23 هدف لكنه تم إعارته بعد ذلك لميلان الإيطالي ثم انتقل له بشكل نهائي، وساعدت أهداف إبرا ال29 المان يونايتد على تحقيق بطولة الدوري الأوروبي وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2016\2017.

أليكسيس سانشيز: ارتدى الجناح التشيلي قميص برشلونة لمدة ثلاثة أعوام بدأت في 2011 وانتهت في 2014 وشارك في 141 مباراة محرزاً 47 هدف، وانتقل من أرسنال لمانشستر العام الماضي وتمكن من هز شباك فريقه السابق مطلع الموسم الجاري.