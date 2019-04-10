رياضة | الفيوم يواجه سوهاج غدا في لقاء الفرصة الأخيرة للبقاء بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيوم يواجه سوهاج غدا في لقاء الفرصة الأخيرة للبقاء بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الفيوم الرياضى استعداداته للمواجهة المصيرية بمشواره بدورى القسم الثانى أمام مضيفه سوهاج الرياضى والمقرر إقامتها غدا بملعب سوهاج الرياضى في إطار الجولة 25 من منافسات دورى القسم الثانى بالمجموعة الاولى ( الصعيد ).

وحرص مجدى طلبة المدير الفنى للفريق الفيومى على شرح الأخطاء التى وقعت من لاعبي الفريق بمباراته الأخيرة أمام ضيفه بنى سويف والتى انتهت بخسارة الفيوم بهدف نظيف.

كما حرص المدير الفنى للفيوم على الاجتماع مع اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز واستغلال الفرص أمام سوهاج والفوز بالثلاث نقاط للاقتراب من البقاء بالقسم الثانى على أمل سقوط النصر للتعدين بمواجهته الهامة أمام بنى سويف وصيف المجموعة.

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واختار مجدى طلبة المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بـنادي الفيوم الرياضي 22 لاعبا استعدادًا لمباراة سوهاج وهم "أحمد البحيري ويوسف يحي واحمد زكي وصابر اشرف واحمد سعد واحمد تيمور ومصطفي ريشه وزيزو ومحمود بكري.. بدر ابراهيم وعمر حسني ومحمد عيد ومحمد رفعت واحمد عبد الباقي ودونجا و كريم سيدو محمود ابوزيد وشهاب شفيق وابراهيم سعيد وكريم الشافعي وايمن شوقي وطاهر ربيع".

ويحتل الفيوم المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة فيما يحتل سوهاج المركز السابع برصيد 33 نقطة.

وكان الفيوم قد خسر مباراته الأخيرة أمام بنى سويف الرياضى بهدف نظيف فيما كان قد تعادل سوهاج أمام طهطا بنتيحة 1/1 بالجولة 23 .