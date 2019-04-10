رياضة | مفاجأة إيهاب جلال للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة إيهاب جلال للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالمصري البورسعيدي على تجهيزهم مفاجأة للزمالك في مباراة الغد ببطولة الدوري المصري.

ويلاقي المصري نظيره الزمالك مساء غدًا الخميس على استاد الجيش الثالث بالسويس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأوضح حمد في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" أن إيهاب جلال المدير الفني للمصري لا يفضل الاعتماد على طريقة لعب واحدة ويميل للتغيير بشكل مستمر.

وأضاف حمد إبراهيم: "سنواجه الزمالك غدًا بتكتيك مختلف وطريقة لعب تتناسب مع أسلوب الفريق الأبيض وحرصنا على تدريب اللاعبين عليها طوال الأيام الماضية".

وشدد على أن المصري يواجه منافسة قوية على المربع الذهبي ويدفعهم لخوض لقاء الغد بهدف واحد فقط وهو الانتصار.

أزمة جديدة تهدد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

كشف سيف زاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجأة فيما يتعلق بطاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي المقرر لها غدًا الخميس ببطولة الدوري المصري

وقال زاهر في تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "على الرغم من الإعلان عن وجود طاقم تحكيم تونسي لمباراة الزمالك والمصري لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن ومشكلة ضيق الوقت تقف عائقًا".

وأضاف زاهر: "قد يتولى إدارة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي طاقم تحكيم مصري.. عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الجبلاية ورئيس لجنة الحكام قام بمخاطبة أكثر من اتحاد أوروبي وعربي لكن لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق".

تضاؤل فرص مشاركة "أوباما" أمام المصري البورسعيدي

تضاءلت فرص لحاق يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي والمقرر لها غدًا الخميس في الدوري المصري.

ويعاني يوسف أوباما من إصابة عبارة عن آلام في الكتف ولم يتعاف من الإصابة حتى الوقت الحالي.

ويحسم الجهاز الفني بعد قرار الجهاز الطبي خلال تدريب اليوم الموقف النهائي للاعب بعد خضوعه لاختبار طبي على هامش التدريب.

الزمالك يعرض 3 نجوم على الإسماعيلي لضم حارسه

وضع مسئولو نادي الزمالك محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي المعار لصفوف الوحدة السعودي على رأس أولوياتهم لضمه في الانتقالات الصيفية.

وعرض الزمالك على إدارة الإسماعيلي ضم الحارس مع نهاية الموسم الجاري مقابل انتقال محمود عبد العاطي دونجا ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي بشكل نهائي للدراويش.

ويتمسك الزمالك بضم محمد عواد بسبب تواجد محمود عبد الرحيم "جنش" فقط في الوقت الذي لا يشارك فيه عماد السيد إلا في فترات متقطعة.

بلاغ جديد ضد رئيس الزمالك بتهمة تضليل العدالة

أكد المحامي سمير صبري أنه سيتقدم ببلاغ جديد ضد رئيس نادي الزمالك غدًا الخميس بعد البلاغ الذي تقدم به بالأمس.

وقال سمير صبري: "سأتقدم ببلاغ جديد ضد رئيس الزمالك غدًا بداعي التستر على جريمة وتضليل العدالة بعدما أكد في الفيديو الذي قام ببثه من قبل على إلقائه علبة السجائر الخاصة بالعضوتين في النادي النهري بالنيل بسبب شربهم للحشيش".

وأضاف سمير صبري: "هذا الأمر يعد تضليلًا للعدالة والتستر على الجريمة وإخفاء الأدلة ولماذا قام بإلقاء علبة السجائر من الأساس".

وواصل صبري: "تلقيت اتصالات من بعض أعضاء البرلمان وأكدوا على استيائهم الشديد من تصريحات رئيس نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ورغبتهم في رفع الحصانة عنه".

الأهلي يجهز 5 مصابين ويريح علي معلول

اكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بأداء تدريبات بدنية في الجيم على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام المقاصة.

ويسعي الجهاز الفني لتجهيز شريف إكرامي للمرحلة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة بمزق في عضلة السمانة.

وواصل رباعي الأهلي حسام عاشور وهشام محمد وأحمد الشيخ ووليد سليمان تنفيذ برامجهم التأهيلية لإعلان جاهزيتهم للمرحلة القادمة.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية في الملعب اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الأربعاء.

ويغيب معلول عن قائمة الأهلي التي تستعد لخوض مباراة مصر المقاصة المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء بسبب الإيقاف.

وكان أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق قد قاد اليوم تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة المقاصة المرتقبة الليلة.

التاريخ يبتسم للأهلي أمام المقاصة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء الأربعاء، فريق مصر للمقاصة، في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري الممتاز.

تاريخ مباريات الأهلي والمقاصة

– مباراة الأهلي والمقاصة تحمل رقم 16، بعدما التقى الفريقان من قبل على مدار 15 مواجهة في بطولة الدوري الممتاز، ولم يسبق أن التقيا الفريقان بعيدًا عن بطولة الدوري على الإطلاق.

– الفوز كان حليف الأهلي في 10 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات كانت جميعها بنتيجة إيجابية، بينما حقق مصر للمقاصة الفوز في مباراتين اثنتين.

Advertisements

– أول مواجهة جمعت الفريقين كانت بتاريخ 22-1-2011، وانتهت بنتيجة التعادل1-1، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين بتاريخ 24 يناير الماضي. وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-صفر.

– أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4-1، في السادس من أبريل موسم 2014.

– نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فريق مصر للمقاصة في 28 مناسبة، بينما استقبلت شباكه 13 هدفا.

- محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك المقاصة، وكان رمضان صبحي، لاعب الفريق الحالي، صاحب آخر أهداف للأهلي في شباك مصر للمقاصة.

– سجل الأهلي في 14 مباراة سابقة أمام المقاصة، ولم يتمكن لاعبوه من التسجيل في مباراة واحدة. فيما فشل لاعبو المقاصة في الوصول لمرمى الأهلي في 6 مباريات.

مفاجأة لاسارتي.. هل يكرر الأهلي تكتيك برشلونة أمام باريس سان جيرمان؟

تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تجهيز مفاجأة لم يكشف عنها أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا.

مفاجأة مارتن لاسارتي قد لا تتمثل في الدفع بوجوه جديدة وإنما تغيير طريقة وأسلوب اللعب رأسًا على عقب من أجل الهجوم بأكبر عدد ممكن من اللاعبين كما فعل لويس إنريكي مدرب برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2017 لتعويض خسارته برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.

ولجأ إنريكي إلى تغيير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 3-4-3 بحيث يهاجم بجميع اللاعبين في وسط ملعب سان جيرمان باستثناء مدافع وحيد حتى تحقق له ما أراد وفاز 6-1في معجزة كروية جديدة.

ولعب إنريكي ببيكيه وأومتيتي وماسكيرانو في خط الدفاع على أن يقوم أومتيتي وماسكيرانو بمهام الظهيرين الأيسر والأيمن ويتكفل بيكيه بالتغطية الدفاعية بينما في الوسط بوسكيتس وراكيتيتش وإنييستا ورافينيا خلف نيمار دا سيلفا ولويس سواريز ليونيل ميسي.

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أومتيتي - بيكيه - ماسكيرانو.

خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - إنييستا - رافينيا.

خط الهجوم : نيمار دا سيلفا - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

إذا كان إنريكي قد لجأ إلى هذه الطريقة لتحقيق الريمونتادا التاريخية فإن الأهلي به عناصر يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ الأسلوب نفسه

تشكيل الأهلي حسب طريقة 3-4-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحي

خط الوسط: علي معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي ورمضان صبحي ومروان محسن

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية – كريم نيدفيد – صالح جمعة – حسين الشحات - جونيور أجايي

خط الهجوم : وليد أزارو

الأهلي يتحدى المقاصة لغسل أحزان مباراة صن داونز

يستضيف ملعب بتروسبورت مباراة المقاصة والأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

وتعد مباراة اليوم الأولى لمارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بعد الخسارة بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطتين بينما المقاصة في المركز الخامس برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.

وفاز الأهلي في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف نظيفة وشهد اللقاء أول أهداف حسين الشحات مع القلعة الحمراء.

ويغيب عن الأهلي حسام عاشور وأحمد الشيخ وسعد الدين سمير وإسلام محارب وهشام محمد وشريف إكرامي ووليد سليمان بداعي الإصابة، فيما يغيب الثنائي جيرالدو وعلي معلول بداعي الإيقاف ومروان محسن وناصر ماهر لأسباب فنية.

وتأتي المباراة وسط ظروف استثنائية للنادي الأهلي بعدما خسر 5-0 من صن داونز لذلك لا بديل عن الفوز في مباراة اليوم.