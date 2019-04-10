رياضة | جواسيس برشلونة في ليفربول

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كشفت صحيفة موندو ديبور تيفو الإسبانية، عن تجسس مسؤولو برشلونة على مباراة ليفربول وبورتو يوم امس في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن نادي برشلونة عند تواجده في إنجلترا بمدينة مانشستر من أجل مواجهة مانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، استغل هذا التواجد وقام بالتجسس عن المباراة بطريقة خاصة.

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وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن جانب من الجهاز المعاون لفريق برشلونة، حضر إلى ملعب أنفيلد يوم أمس الثلاثاء لمشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بنفس البطولة.

ولم تحدد الصحيفة الكتالونية، طبيعة التجسس الذي قام به أفراد الجهاز المعاون لنادي برشلونة، لكنها أكدت أنهم قد كتبوا عدة تقارير لأكثر من لاعب وربما يكون بسبب احتمالية مواجهة ليفربول في الدور نصف النهائي من البطولة في حالة التأهل على حساب مانشستر يونايتد.