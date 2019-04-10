اونلاين | كورة أون لاين| مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة أون لاين| مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اخر أخبار برشلونة ويونايتد

ينزل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد الإنكليزي في قمة مرتقبة وبشدة في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصرياً عبر HD1، انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص سيستهل في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر اليوم بتعليق الزميلين رؤوف خليف وعلي محمد علي.

وكما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.