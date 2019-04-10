اونلاين | bein sports يلا شوت Barcelona رابط برشلونة ومانشستر يونايتد مشاهدة مباراة برشلونةManchester United - الاسطورة يوتيوب HD

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يحل برشلونة الإسباني ضيفاً على مانشستر يونايتد الإنجليزي في ملعب “أولد ترافورد” مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تنطلق المباراة في الساعة (23:00 بتوقيت الإمارات)، و(22:00 بتوقيت السعودية)، و(21:00 بتوقيت القاهرة)، و(20:00 بتوقيت جرينيتش).

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD1، بتعليق صوتي علي محمد علي من الملعب، ورؤوف خليف.

كانت أخر مواجهة جمعت بين مانشستر يونايتد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا عام 2011، عندما التقى الفريقان في المباراة النهائية، وفاز وقتها “البارسا” بنتيجة (3-1).

موعد مباراة برشلونة اليوم أمام فياريال والقنوات الناقلة

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ولم تشهد المواجهات الرسمية السابقة بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني تفوق فريق على الأخر بشكل واضح، قد يتفوق الفريق الكتالوني ولكن ليس بفوارق واضحة.

ويستعرض موقع الخليج 365 في التقرير التالي تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبرشلونة في جميع البطولات:

1- التقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره برشلونة الإسباني في 11 مباراة رسمية منذ عام 1984، ونجح الشياطين الحمر في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات وأنهى التعادل 4 مباريات، بينما فاز برشلونة في الـ4 مباريات الأخرين.

2- شهدت المباريات الـ11 التي جمعت بين الفريقين تسجيل 35 هدفًا، حيث هز لاعبو فريق مانشستر يونايتد شباك نظيرهم برشلونة بـ15 هدفاً، بينما سجل لاعبو الفريق الإسباني 20 هدفاً.

3- ويعتبر النجم الإنجليزي المعتزل مارك هيوز لاعب نادي مانشستر يونايتد هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بواقع 3 أهداف، يليه زميله بريان روبسون برصيد هدفين وبنفس رصيد خريستو ستوشيكوف وريفالدو ثنائي برشلونة.

4- ونجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا بمسماها الجديد والقديم 3 مرات، بينما حقق العملاق الإسباني برشلونة اللقب 5 مرات كثالث أكثر فريق تحقيقاً للقب خلفاً لريال مدريد وميلان.