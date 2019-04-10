اونلاين | يلا شوت kora live مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد match gool بث مباشر برشلونة واليونايتد Tab3live برشلونة اليومHD

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يفتح استاد أولد ترافورد أبوابه لاستضافة قمة كلاسيكية بين برشلونة ومانشستر يونايتد يوم الأربعاء القادم 10 أبريل 2019 ميلادياً، 4 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

يلا شوت kora live مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد match gool بث مباشر برشلونة واليونايتد Tab3live برشلونة اليومHD

أوقعت قرعة دور مجموعات ذات الأذنين هذا الموسم الشياطين الحمر في المجموعة الثامنة رفقة يوفنتوس وفالنسيا ويونج بويز، ونجحوا في التأهل بعد الحصول على المركز الثاني خلف البيانكونيري القوي جداً، وفي دور الـ16 قابل الريد ديفيلز باريس سان جيرمان المدجج بمجموعة قوية من النجوم وخسر في الذهاب بهدفين نظيفين، فظن الجميع أن العاصمي الفرنسي وصل لربع النهائي مبكراً، لكن مانشستر يونايتد أحدث المعجزة رغم فارق الإمكانيات وانتصر في الإياب بثلاثة أهدافٍ لهدف وخطف بطاقة العبور.

يلا شوت kora live مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد match gool بث مباشر برشلونة واليونايتد Tab3live برشلونة اليومHD

نافس برشلونة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الثلاثي توتنهام والإنتر وآيندهوفن، ونجح في التأهل كمتصدر للمجموعة دون الخسارة في أي مباراة، ثم واجه البلاوجرانا ليون في ثمن النهائي وتعادل معه سلبياً بدون أهداف، لكنه انتفض في الإياب وسحق الأسود بخمسة أهدافٍ لهدف، فوضعتهم قرعة ربع النهائي في طريق الشياطين الحمر.

يلا شوت kora live مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد match gool بث مباشر برشلونة واليونايتد Tab3live برشلونة اليومHD

سيغيب عن مانشستر يونايتد في القمة الأنجلوكتالونية ضد برشلونة الرباعي فالنسيا، إيريك بايلي، ماتيو دارميان وأليكسيس سانشيز بداعي الإصابة، ولن يفتقد الشياطين الحمر لأي من عناصره بداعي الإيقاف.

يلا شوت kora live مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد match gool بث مباشر برشلونة واليونايتد Tab3live برشلونة اليومHD

سيواصل سولشار الاعتماد على يونج في مركز لظهير الأيمن بدلاً من الإكوادوري المصاب، وسيدفع بلينديلوف بجانب سمولينج في قلب الدفاع لتعويض الإيفواري المصاب، وسيتكون الوسط من الثلاثي ماتيتش وبوجبا وهيريرا، أما الهجوم فسيتكون من مارسيال وراشفورد وخلفهما جيسي لينجارد.

يلا شوت kora live مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد match gool بث مباشر برشلونة واليونايتد Tab3live برشلونة اليومHD

التشكيل | 4-3-1-2

دافيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور لينديلوف - كريس سمولينج - آشلي يونج

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بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - آندير هيريرا

جيسي لينجارد

آنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد

يلا شوت kora live مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد match gool بث مباشر برشلونة واليونايتد Tab3live برشلونة اليومHD

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

لن يفتقد برشلونة في اللقاء ضد مانشستر يونايتد إلا لاعب واحد فقط ليس من القوام الأساسي للفريق هو رافينيا، أما ديمبيلي فقد عاد من الإصابة أخيراً لكن مسألة مشاركته تبقى في يد فالفيردي.

يلا شوت kora live مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد match gool بث مباشر برشلونة واليونايتد Tab3live برشلونة اليومHD

لن يقوم المدرب الإسباني بتغيير أسلوبه الذي اعتاد عليه البلاوجرانا منذ قدومه، وسيحرس العرين تير شتيجن أمامه سيتواجد الرباعي سيميدو وبيكيه ولونجليه وألبا، وسيتكون الوسط من الثلاثي آرتور وبوسكيتس وراكيتيتش، وبالطبع سيقود الهجوم ميسي رفقة سواريز، وسيرافقهما كوتينيو في حالة تفضيل المدرب إراحة الجوهرة الفرنسية.

يلا شوت kora live مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد match gool بث مباشر برشلونة واليونايتد Tab3live برشلونة اليومHD

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

آرتور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي

يلا شوت kora live مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد match gool بث مباشر برشلونة واليونايتد Tab3live برشلونة اليومHD