اونلاين | يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر Kora StR | يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة

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يتطلع النادي الكتالوني إلى الفوز في الموسم الحالي بالثلاثية (دوري وكأس إسبانيا ودوري الأبطال) للمرة الثالثة في تاريخه حيث سبق له التتويج بهذه الثلاثية في كل من عامي 2009 و2015.

ورغم أنه الأقل ترشيحا من بين الفرق الإنجليزية الأربعة المتأهلة لهذا الدور، يجتذب مانشستر يونايتد قدرا هائلا من الاهتمام والتركيز عندما يخوض مباراته المرتقبة اليوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا حيث يستضيف برشلونة الإسباني أحد أقوى المرشحين للقب.

ويقترب برشلونة بشدة من الدفاع عن لقب الليجا كما وصل الفريق لنهائي كأس ملك إسبانيا إضافة للترشيحات الهائلة التي ترافقه في دوري الأبطال.

وودع برشلونة البطولة من دور الثمانية في كل من المواسم الثلاثة الماضية ولكن الفريق بقيادة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبدو مفعما بالثقة حاليا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 2 - 0 يوم السبت الماضي وهو الفوز الذي وضع الفريق على أعتاب الفوز بلقب الدوري الإسباني.

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وسبق لبرشلونة أن تغلب على مانشستر يونايتد في نهائي البطولة عامي 2009 و2011 لكنه لم يفز على مانشستر يونايتد في عقر داره باستاد "أولد ترافورد" في أي مواجهة سابقة بينهما.

8 مواجهات كانت عنوان مواجهات الفريقين من قبل وكان للبارسا التفوق فيها في 3 مناسبات مقابل مباراة وحيدة لليونايتد و4 تعادلات وكان آخر لقاء جميع الناديين في نهائي 2011 والذي تفوق فيه رفاق ميسي بنتيجة 3-1.

رغبة ميسي الجامحة هذا الموسم وتألقه يسعيان لكسر عقدة مسرح الأحلام "الأولد ترافورد" والذي لم يحقق فيه النادي الكتالوني أي انتصار من قبل حيث تعادل الفريقان في مواجهتين على ملعب الليلة وانتهت الأخيرة لصالح الأحمر.

وكعادته في الأبطال وأمام الفرق الإنجليزية يريد البرغوث الأرجنتيني، أن ينفرد بقائمة هدافي مواجهات الفريقين حيث يتعادل مع أساطير قبله بهدفين لكل منهما أمثال ريفالدو وروميرو وديوت يورك نجم هجوم اليونايتد السابق.