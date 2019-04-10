اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر لايف | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | بين ماتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر لايف | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | بين ماتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مانشستر يونايتد الإنجليزي لإيقاف خطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في مبارالة اليوم ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "صن"، فإن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، إذا أراد السيطرة على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، فعليه الاستعانة بكتاب جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق للشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن مورينيو عندما كان مدربًا لإنتر ميلان، فاز على برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2010، لأنه طالب اللاعبين بالتواجد حول ميسي طوال الوقت.

وفشل البرغوث في الهروب من الرقابة اللصيقة، التي كانت تغطي النجم الأرجنتيني مثل "البطانية"، حسبما جاء في كتاب مورينيو.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن ميسي من الممكن إيقافه، وذلك يحدث عندما يلعب البرغوث مع الأرجنتين، ولكن اللاعب مع برشلونة يظهر في ثوب مختلف.

وأفادت أن ليونيل ميسي يساهم في 80 بالمئة من أهداف برشلونة، وإذا تمت مراقبته عن طريق لاعب واحد، فإن البرغوث سيحرر نفسه ويدير فريقه في المباراة.

وأكدت الصحيفة أن لاعبي اليونايتد يحتاجون إلى التركيز بشكل كبير في المباراة، وأن يقوموا بتقليل المساحات بين الخطوط لمواجهة خطورة ميسي.

ونوهت أن اليونايتد يحتاج لإيقاف ميسي في المباراة، ولكن يجب عليهم تهديد مرمى البارسا، وعدم الاعتماد فقط على الدفاع.