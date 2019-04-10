اونلاين | الاهلي اليوم FULL HD| مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة live بث مباشر الاهلي والمقاصة الدوري المصري kora star كورة لايف

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يستضيف فريق الأهلي نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء ،وتحديدا في تمام الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، في المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدورى للممتاز.

موعد مبارة الأهلى ومصر المقاصة

تقام المبارة فى تمام الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت

تاريخ مواجهات نادى مصر المقاصة والاهلى

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يحتل الأهلي قبل انطلاق المباراة المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد ٥٧ نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك متصدر جدول المسابقة، والذي يملك في جعبته ٥٩ نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد ٤٠ نقطة.

يدخل المارد الأحمر اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة التي لحقت به في المباراة الماضية أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة ،والتي أُقيمت بين الفريقين في جوهانسبرج ،والتي جاءت في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ولازالت أصداء الهزيمة الكبيرة والتي تعد الأكبر تاريخيًا في مسيرة نادي القرن في البطولات الإفريقية، تسيطر علي الأجواء داخل القلعة الحمراء، خاصة بعد تضاؤل امل الفريق في اجتياز هذا الدور، وهو الأمر الذي يضاعف من اهمية مواجهة مصر المقاصة، اذا أراد الأهلي الحفاظ علي آماله في المنافسة على لقب الدوري العام.

فى المقابل خاض فريق المقاصة ، مرانه الاخير مساء امس الثلاثاء ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارون لمباراة الأهلي للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة نصر.

من جانبه ، أكد وليد هويدي ، مدير الكرة للمقاصة ، أن مواجهة الأهلي ، ستكون في غاية الصعوبة ، بسبب الخسارة الافريقية الأخيرة للمارد الأحمر ، في الوقت الذى يدخل فيه المقاصة اللقاء بهدف تحقيق الفوز من أجل الإستمرار في المنافسة على المربع الذهبي .

ويحتل المقاصة المركز الخامس بجدول المسابقة برصيد 40 نقطة .