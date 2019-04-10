اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة يلا شوت بث مباشر اليوم 10/4/2019

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مع دقات الثامنة مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره المقاصة فى إطار الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى.
وقد أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمد معروف ويعاونه كل من سمير جمال وهانى عبد الفتاح، وأحمد عبد الله حكما رابعا ، وكل من طارق سامى ومحمود ناجى حكما خامسا.
ويعد تاريخ الأهلى مع صافرة معروف حافلا بالانتصارات، فقد أدار للأحمر 11 مباراة، لم يعرف الهزيمة سوى فى واحدة أمام الاتحاد السكندرى هذا الموسم، وفاز الأهلى فى 9 مباريات وتعادل مرة، وخسر مرة.
وتقام مباراة الأهلى مع المقاصة باستاد بتروسبورت بالجولة الثامنة والعشرون من المسابقة المحلية.
بعد الهزيمة الكارثية ضد نادي صن داونز الجنوب أفريقي، في المواجهة الماضية بخماسية نظيفة، فهل ينجح الفريق اليوم في الظفر بثلاث نقاط هامة في مسيرته بالدوري، أم سيكون إستمراراً لعمليات السقوط التي حدثت للفريق، ويأمل مشجعي القلعة الحمراء، أن تكون المواجهة كافية من أجل إثارة الحماس والحمية في لاعبي المارد الأحمر من جديد إستعداداً للمواجهة الأصعب في تاريخ الفريق يوم السبت المقبل، والتي لن تكون للصعود، وإنما لرد الإعتبار أمام القارة الأفريقية بالكامل، بعد الهزيمة الماضية، فهل ينجح الفريق بتحسين أداءه والإستعداد ضد الفريق الفيومي، أم سيكون للأخير الفرصة من أجل كتابة فصل جديد في الرواية التي تتساقط منها أقدار لاعبي الأهلي.
الأهلي المصري يتواجد في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بفارق نقتطين عن المتصدر الزمالك، والفريق الأحمر قادم من إنتصار صعب للغاية علي حساب نادي الإتحاد السكندري المصري، في الدقائق الأخيرة بهدفي علي معلول وصالح جمعة الذي من المحتمل أن يكون أساسياً اليوم.
نادي مصر المقاصة الفيومي يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة، ولديه سلسلة تعادلات في الفترة الأخيرة، وقادم من تعادل ضد نادي الجونة، فهل ينجح الفريق في المنافسة علي المركز الرابع برفقة نادي المصري البورسعيدي أم لا.
تنطلق مواجهة فريقي الأهلي والمقاصة، في ذهاب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 21:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية.