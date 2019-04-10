اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة يلا شوت بث مباشر اليوم 10/4/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة يلا شوت بث مباشر اليوم 10/4/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع دقات الثامنة مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره المقاصة فى إطار الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى.

وقد أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمد معروف ويعاونه كل من سمير جمال وهانى عبد الفتاح، وأحمد عبد الله حكما رابعا ، وكل من طارق سامى ومحمود ناجى حكما خامسا.

ويعد تاريخ الأهلى مع صافرة معروف حافلا بالانتصارات، فقد أدار للأحمر 11 مباراة، لم يعرف الهزيمة سوى فى واحدة أمام الاتحاد السكندرى هذا الموسم، وفاز الأهلى فى 9 مباريات وتعادل مرة، وخسر مرة.

وتقام مباراة الأهلى مع المقاصة باستاد بتروسبورت بالجولة الثامنة والعشرون من المسابقة المحلية.

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