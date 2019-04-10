اونلاين | EL_AHLY GOOL مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة كورة اون لاين بث مباشر الاهلي اليوم تابع لايف 7sry كورة لايف الاهلي kora

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر EL_AHLY GOOL مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة كورة اون لاين بث مباشر الاهلي اليوم تابع لايف 7sry كورة لايف الاهلي kora والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق مصر المقاصة ضيفاً على نظيره الأهلي مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 على أرضية ملعب بتروسبورت بالقاهرة، وذلك في إطار الجولة الثامنة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيكون إمكانية مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر متاحاً عبر قناتي أون سبورت ونايل سبورت بصوت المعلق طارق الأدور، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

نجح الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب مصر المقاصة في 10 مباريات سابقة من أصل آخر 15 مباراة جمعت بينهما بالدوري، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في مباراتين، فيما سيطر التعادل على نتيجة 3 مباريات أخرى.

مباراة الاهلي ومصر المقاصة مباشر | إذا توقف البث حدث الصفحة

Advertisements

ومن الناحية التهديفية، تمكن الأهلي من تسجيل 28 هدفاً في شباك مصر المقاصة، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 13 هدفاً.

تعرض الأهلي إلى الخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة بدوري أبطال أفريقيا، وفي مقابل ذلك اكتفى مصر المقاصة بالتعادل سلبياً أمام ضيفه فريق الجونة محلياً.

يُعتبر المهاجم مروان محسن هو هداف الأهلي في الدوري المصري بالموسم الحالي، بعد نجاحه في تسجيل 5 أهداف، وفي مقابل ذلك يُعتبر الغاني جون أنطوي هو هداف مصر المقاصة، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف.

حافظ الأهلي على نظافة شباكه من الأهداف في 14 مباراة من أصل 24 خاضها بالدوري، وفي مقابل ذلك تمكن مصر المقاصة من تحقيق الإنجاز ذاته ولكن في 10 مباريات من أصل 27.

على الصعيد التاريخي، تذوق الأهلي طعم التتويج باللقب المحلي في 40 مناسبة سابقة، وفي مقابل ذلك لم يعرف مصر المقاصة طعم التتويج على الإطلاق طوال تاريخه.