اونلاين | كورة لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر اليوم في الدوري المصري .. koralive

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر اليوم في الدوري المصري .. koralive والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء الأربعاء، فريق مصر للمقاصة، في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري الممتاز.

ونرصد في السطور التالية، أبرز أرقام مواجهات الفريقين

– مباراة الأهلي والمقاصة تحمل رقم 16، بعدما التقى الفريقان من قبل على مدار 15 مواجهة في بطولة الدوري الممتاز، ولم يسبق أن التقيا الفريقان بعيدًا عن بطولة الدوري على الإطلاق.

– الفوز كان حليف الأهلي في 10 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات كانت جميعها بنتيجة إيجابية، بينما حقق مصر للمقاصة الفوز في مباراتين اثنتين.

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– أول مواجهة جمعت الفريقين كانت بتاريخ 22-1-2011، وانتهت بنتيجة التعادل1-1، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين بتاريخ 24 يناير الماضي. وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-صفر.

– أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4-1، في السادس من أبريل موسم 2014.

– نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فريق مصر للمقاصة في 28 مناسبة، بينما استقبلت شباكه 13 هدفا.

محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك المقاصة، وكان رمضان صبحي، لاعب الفريق الحالي، صاحب آخر أهداف للأهلي في شباك مصر للمقاصة.

– سجل الأهلي في 14 مباراة سابقة أمام المقاصة، ولم يتمكن لاعبوه من التسجيل في مباراة واحدة. فيما فشل لاعبو المقاصة في الوصول لمرمى الأهلي في 6 مباريات.