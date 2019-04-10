اونلاين | يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جولة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز عندما يستقبل نظيره فريق مصر المقاصة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 10-4-2019 في إطار منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري وفي إطار سعينا لتقديم خدمة مميزة ومجانية لمباراة الأهلي اليوم عبر موقعنا يلا شوت بلس بتقديم خدمة البث المباشر للقاء عبر روابط متعددة وسريعة لنوفر لجماهير القلعة الحمراء خدمة خاصة ومضمونة بجودة عالية وصورة نقية مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر اليوم.

يدخل الأهلي مباراة اليوم وهو قادم من نكسة كروية بعدما سقط بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في واحدة من أثقل هزائم المارد الأحمر عبر تاريخه ويسعى لاعبو الأهلي لدخول مباراة اليوم لمصالحة الجماهير الغاضبة وتحقيق فوز معنوي هام قبل لقاء الإياب موقعة صن داونز ولن يقبل الأوروجوياني مارتن لاسارتي بأي سقوط للاعبي الأهلي في مباراة اليوم خاصة وأن الجماهير الحمراء لن تقبل بخسارة لقب الدوري بعد الاقتراب من توديع دوري الأبطال ومن المنتظر أن يجري لاسارتي عديد التعديلات على تشكيل الفريق أبرزها عودة حسين الشحات للتشكيل الأساسي للفريق وأيضا المغربي وليد أزارو بالإضافة الدفع بأحمد فتحي في وسط الملعب وأيضا رامي ربيعة في خط الوسط على أن يتواجد أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر.

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الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري حاليا برصيد 55 نقطة ويفصله نقطتين عن الزمالك الذي ينتظره مواجهة نارية مع المصري البورسعيدي بينما يدخل فريق المقاصة مباراة اليوم وهو متواجدا في المركز الخامس برصيد 40 نقطة ويسعى الفريق الفيومى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التقدم للمركز الرابع بانتظار هدية من الزمالك بإسقاط المصري ويعول طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة على قدرات الثلاثي ميدو جابر وجون أنطوي الاثيوبي شيملس بيكلي لقيادة الفريق للفوز في مباراة اليوم واستغلال الحالة النفسية السيئة للاعبي الأهلي عقب هزيمة صن داونز بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة.

في مباراة مثيرة يلتقي فريقا الأهلي والمقاصة وجها لوجه الأهلي نجح في تحقيق فوز غالي في أخر مبارياته بالدوري أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة في الوقت القاتل بأقدام علي معلول وصالح جمعة بينما تعادل فريق المقاصة في أخر مبارياته أمام الجونة سلبيا بدون أهداف ودائما ما تشهد مباراة الفريقين المتعة والإثارة الكروية وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت لصالح الأهلي بثلاثية نظيفة ويتواجد في قائمة الفريقين العديد من اللاعبين الذي لعبوا للفريقين في مقدمتهم حسين الشحات وأحمد عادل عبد المنعم وجون أنطوي وميدو جابر وهشام محمد لايف مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة اليوم الأربعاء 10 -4-4-2019 في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والمقاصة والقنوات الناقلة لن تكون مباراة اليوم سهلة على لاعبي الأهلي الذين يمنون النفس بتجاوز الفترة العصيبة التي يمرون بها بعد الهزيمة القاسية التي تعرضوا لها في جنوب أفريقيا وعقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء جلسة مع اللاعبين في المران الأول لهم بعد مباراة صن داونز وطالبهم بضرورة اللعب بروح الفانلة الحمراء وعدم الظهور تحت أي ظرف بالشكل الذي ظهر عليه اللاعبين خلال مباراة صن داونز وتنطلق مباراة الأهلي والمقاصة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة و ستذاع المباراة عبر قناتي النيل للرياضة اون سبورت أصحاب الحق في نقل مباريات بطولة الدوري المصري.