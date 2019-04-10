اونلاين | يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | Yalla Shoot

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره مصر للمقاصة، اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري موسم (2018-2019)، ويدخل الأهلي تلك المباراة وفي جعبته 55 نقطة محتلًا وصافة الدوري حصدهم من 24 لقاء، فاز في 17 وتعادل في 4 وخسر في 3 مباريات، سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 15، في المقابل يحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 40 نقطة، حصدها من 11 انتصار، و7 تعادلات بينما نال 9 هزائم، كما سجل لاعبوه 27 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم تمامًا.

موعد مباراة الأهلي والمقاصة

تبدأ مواجهة الأهلي ونظيره مصر للمقاصة، لحساب الجولة 28 في الدوري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

القناة الناقلة للأهلي والمقاصة

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تنقل مباراة الأهلي ومصر للمقاصة عبر قناة «أون سبورت».

حكم المباراة

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على تعيين الحكم الدولي محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي ومصر للمقاصة، ويعاونه الثنائي سمير جمال وهاني عبد الفتاح، بينما سيكون أحمد عبد الله حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي ومحمود ناجي حكمًا خامسًا.

وتحمل مباراة الأهلي والمقاصة رقم 16، بعدما التقى الفريقان على مدار 15 مواجهة في بطولة الدوري الممتاز، حقق الأهلي الفوز في 10 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات، بينما حقق مصر للمقاصة الفوز في مباراتين.