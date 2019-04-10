اونلاين | رابط EL AHLY (يلا شوت) مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر 10-4-2019 الدوري المصري

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موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم

البطولة : الدوري المصري

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القنوات : اون سبورت

المعلق : طارق الادور

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت السعودية