اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الأربعاء 10 / 4 / 2019 في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الأربعاء 10 / 4 / 2019 في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الأهلي ومصر المقاصة ضمن الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019، علي استاد بترو سبورت ، يأمل عشاق القلعة الحمراء رؤية روح مختلفة عما رؤوه في اللقاء الماضي ضد نادي صن داونز والخسارة التاريخية والقاسية التي تعرض لها الفريق في ذهاب ربع النهائي من دوري الأبطال الأفريقي، فهل ينجح الفريق في الحصول علي ثلاث نقاط هامة اليوم، والأهم من ذلك الظهور بشكل مختلف أم لا..

تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي ومصر المقاصة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 والنيل للرياضة ويعلق علي اللقاء طارق الإدور..

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مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة مباشر

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