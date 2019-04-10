انت الان تتابع فان ديك: ليفربول لم يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

ليفربول

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، أن فريقه ليفربول لم يحسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز أمس في ذهاب ربع النهائي على ملعبه بهدفين دون رد على بورتو البرتغالي، مؤكدا حاجة الريدز لتقديم مستوى أفضل لضمان التأهل من البرتغال. وقال فان ديك: "كنا على علم بأن المباراة ستكون صعبة، وكان من المهم للغاية تسجيل هدفين والخروج بشباكنا نظيفة. نملك نتيجة جيدة للبناء عليها، وقدمنا مستوى طيبا وضغطنا بشكل جيد، لكنهم غيروا طريقتهم في الشوط الثاني، وشكلوا خطورة، ولكن لم تكن هناك فرص محققة للتسجيل من جانبهم".

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وأضاف فان ديك: "علينا أن نقدم مستوى أفضل في الإياب، وبشكل خاص أفضل من المستوى الذي ظهرنا به في الشوط الثاني. نعم، النتيجة جيدة، ولكن علينا تسجيل هدف على ملعبهم، لنزيد من صعوبة مهمة العودة أمامهم". وتابع: "سنذهب إلى البرتغال لنلعب بأسلوبنا المعتاد، وسنحاول خلق الفرص وتسجيلها. نعم، ستكون المباراة صعبة