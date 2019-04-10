انت الان تتابع صلاح يتفوق على ماني ومحرز في قائمة الأغلى بكان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
محمد صلاح
نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، قائمة تضم 12 لاعبًا للنجوم الأغلى، المقرر مشاركتهم في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنظمها خلال الفترة من 21 يونيو، إلى 20 يوليو المقبل، وتضم 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، كما ستجري اللجنة المنظمة، قرعة البطولة، في منطقة الأهرامات، يوم الجمعة المقبل، بمشاركة ممثلي الدول المتأهلة للبطولة وعدد كبير من نجوم القارة السمراء، على رأسهم الإيفواري ديديه دروجبا، والكاميروني صامويل إيتو، كما سيوجد بعض نجوم الكرة المصرية في الحفل، ولم يتحدد بعد من سيقوم بسحب القرعة.
وتصدر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي القائمة، حيث بلغت قيمته 150 مليون يورو، وحل ثانيًا زميله في الريدز السنغالي ساديو ماني (85 مليون يورو)، ثم حل ثالثًا السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي (70 مليون يورو)، ثم جاء رابعًا الغيني نابي كيتا لاعب خط وسط الريدز (65 مليون
وتصدر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي القائمة، حيث بلغت قيمته 150 مليون يورو، وحل ثانيًا زميله في الريدز السنغالي ساديو ماني (85 مليون يورو)، ثم حل ثالثًا السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي (70 مليون يورو)، ثم جاء رابعًا الغيني نابي كيتا لاعب خط وسط الريدز (65 مليون يورو).— EFA.eg (@EFA)
📊 الأغلي في الكان .. 12 نجماً بقيمة 12 مليار وصلاح في المقدمة 🏆⚽#Egypt2019 #مصر_2019 pic.twitter.com/CSJubJSQ1q— EFA.eg (@EFA) April 10, 2019
وجاء في المركز الخامس الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي (60 مليون يورو)، ثم حل في المركز السادس توماس بارتي مدافع غانا وأتلتيكو مدريد الإسباني (50 مليون يورو)، ثم حل في المركز السابع نيكولاس بيبي نجم منتخب كوت ديفوار ونادي ليل الفرنسي (40 مليون يورو).
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يتفوق على ماني ومحرز في قائمة الأغلى بكان 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.