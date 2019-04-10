انت الان تتابع صلاح يتفوق على ماني ومحرز في قائمة الأغلى بكان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

محمد صلاح

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، قائمة تضم 12 لاعبًا للنجوم الأغلى، المقرر مشاركتهم في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنظمها خلال الفترة من 21 يونيو، إلى 20 يوليو المقبل، وتضم 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، كما ستجري اللجنة المنظمة، قرعة البطولة، في منطقة الأهرامات، يوم الجمعة المقبل، بمشاركة ممثلي الدول المتأهلة للبطولة وعدد كبير من نجوم القارة السمراء، على رأسهم الإيفواري ديديه دروجبا، والكاميروني صامويل إيتو، كما سيوجد بعض نجوم الكرة المصرية في الحفل، ولم يتحدد بعد من سيقوم بسحب القرعة.

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وتصدر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي القائمة، حيث بلغت قيمته 150 مليون يورو، وحل ثانيًا زميله في الريدز السنغالي ساديو ماني (85 مليون يورو)، ثم حل ثالثًا السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي (70 مليون يورو)، ثم جاء رابعًا الغيني نابي كيتا لاعب خط وسط الريدز (65 مليون