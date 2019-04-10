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مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع للأهلي ضد المقاصة

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١٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الأهلي

الأهلي

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى مارتن لاسارتي خلال مباراة المقاصة للوقوف على التشكيل الأمثل الذي يستطيع من خلاله استعادة هيبة الفانلة الحمراء، وتحقيق نتيجة مرضية خلال مواجهة ليلة السبت في برج العرب، حيث يحتاج الفريق الأحمر على الأقل إلى خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – صالح جمعة – حسين الشحات - جونيور أجايي خط الهجوم: وليد أزارو ويدخل الأهلي تلك المباراة وفي

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – صالح جمعة – حسين الشحات - جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

ويدخل الأهلي تلك المباراة وفي جعبته 55 نقطة محتلا وصافة الدوري حصدها من 24 لقاء، فاز في 17 وتعادل في 4 وخسر في 3 مباريات، سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 15، في المقابل يحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 40 نقطة، حصدها من 11 انتصارا، و7 تعادلات، بينما نال 9 هزائم، كما سجل لاعبوه 27 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها تمامًا.

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