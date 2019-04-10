انت الان تتابع مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع للأهلي ضد المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الأهلي

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى مارتن لاسارتي خلال مباراة المقاصة للوقوف على التشكيل الأمثل الذي يستطيع من خلاله استعادة هيبة الفانلة الحمراء، وتحقيق نتيجة مرضية خلال مواجهة ليلة السبت في برج العرب، حيث يحتاج الفريق الأحمر على الأقل إلى خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – صالح جمعة – حسين الشحات - جونيور أجايي خط الهجوم: وليد أزارو ويدخل الأهلي تلك المباراة وفي

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