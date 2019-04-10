شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يقيم أكبر معسكر تدريب خارجي في القدس بمشاركة 2500 طفل فلسطيني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي ريـال مدريد الاسباني، عزمه إقامة معسكر تدريبي كبير في مدينة القدس المحتلة يضم 2500 طفل فلسطيني، ويعتبر أكبر معسكر تدريبي يقيمه النادي خارج إسبانيا.

وجاء الإعلان عن هذا المعسكر في حفل أقيم في العاصمة الاسبانية، وتم فيه الإعلان أيضًا عن توقيع مذكرة تفاهم بين نادي ريـال مدريد ومؤسسة القدس للتنمية.

وأكد خوليو جونزاليس، عضو مجلس إدارة النادي، خلال كلمته بالحفل، التزام النادي بأطفال فلسطين، الذي يحق لهم العيش بحرية واستقلال وأمان كباقي أطفال العالم.

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من جهته، قدم عضو مجلس إدارة مؤسسة القدس للتنمية، سامر عبدالرازق، الشكر للنادي الإسباني على دعمه للرياضة الفلسطينية، واهتمامه بأطفال القدس وفلسطين، معربًا عن أمله في أن يكون هذا النشاط بداية لتعاون أوسع بين ريـال مدريد والأندية الرياضية الفلسطينية.

وشارك الدكتور يوسف عيسى، معتمد تيار الإصلاح الديموقراطي في أوروبا، في حفل إعلان مذكرة التفاهم التي بادر بها التيار بقيادة النائب محمد دحلان.

ووجه «عيسى»، خلال كلمته، الشكر لإدارة نادي ريـال مدريد على استجابتهم السريعة لمبادرة مؤسسة القدس للتنمية، مشيرًا إلى أن المعسكر التدريبي الكبير سيساهم في تخفيف معاناة ألفين وخمسمائة طفل مقدسي يعانون من قمع الاحتلال وحصاره لحقهم في الحياة.

كما أعرب «عيسى» عن أمله في استمرار هذه المبادرات لتشمل مناطق أخرى في فلسطين، معتبرًا أن الرياضة تبث روح التسامح وتحيي الأمل في نفوس الأطفال.

وتم على هامش التوقيع على مذكرة التفاهم الاتفاق مع إدارة النادي الملكي على إقامة معسكر تدريبي آخر في قطاع غزة، وذلك بالشراكة مع وكالة «غوث» وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والمركز الفلسطيني للتواصل الانساني «فتا»، وسوف يجري لاحقًا البدء في تنفيذ هذا المشروع.

ريال مدريد يعلن إقامة أكبر معسكر تدريب خارجي في القدس

ريال مدريد يعلن إقامة أكبر معسكر تدريب خارجي في القدس

ريال مدريد يعلن إقامة أكبر معسكر تدريب خارجي في القدس

ريال مدريد يعلن إقامة أكبر معسكر تدريب خارجي في القدس

ريال مدريد يعلن إقامة أكبر معسكر تدريب خارجي في القدس

ريال مدريد يعلن إقامة أكبر معسكر تدريب خارجي في القدس

ريال مدريد يعلن إقامة أكبر معسكر تدريب خارجي في القدس